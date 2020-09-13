Нурмагомедов назвал условие для завершения карьеры 

«Пока здоровье позволяет, пока я только крепче становлюсь, определенного ответа по поводу завершения карьеры нет», — отметил 31-летний Нурмагомедов. При этом россиянин подчеркнул, что невозможно постоянно выходить на пик формы. «Как только пойму, что начинаю сдавать, то уйду из спорта», — добавил Нурмагомедов.