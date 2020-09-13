Молдавский боец провел борцовский прием на тренере после победы на турнире UFC 

Молдавский боец смешанного стиля Александр Романов оригинально отпраздновал победу над Роке Мартинесом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 177. Видео опубликовано на странице промоушена в Twitter.

После победы над представителем Гуама в октагон к спортсмену зашел его тренер. Специалист поздравил Романова с победой и обнял его. Боец ответил крепкими объятиями, а затем использовал борцовский прием и бросил тренера.