«Просто раздавлен»: Конор о секс-скандале

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался об истории с обвинением в сексуальных домогательствах.
Макгрегор на Корсике, где он путешествует со своей невестой Ди Девлин и двумя детьми. Ирландца задержали по обвинениям в попытке сексуального насилия и хулиганстве в виде публичного обнажения. Конора допросили в отделении полиции. Позже адвокат ирландца назвал обвинения оскорбительными и сообщил, что его клиент был освобожден без предъявления ему каких-либо обвинений.
«Я так не могу, просто раздавлен. Стараюсь оставаться сильным ради моих детей и людей, которые меня поддерживают», — написал Макгрегор в твиттере, однако позже удалил сообщение.