Макгрегор пообещал не убивать себя 

"Я никогда себя не убью, несмотря на то, сколько людей этого желает. Все вы снова и снова пытаетесь меня подставить, но благодаря правде я всегда буду на свободе! Обвинения в отцовстве, изнасиловании, непристойном поведении — все это чушь. Что бы вы мне не пожелали, я никогда не прогнусь", — сказано в сообщении бойца в Facebook.