Новый Хабиб пообещал «убить» соперника

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев раскритиковал своего соперника американца Джеральда Миршерта. Слова спортсмена приводит MMa Junkie.

Чимаев пообещал «убить» соперника за проявленное неуважение.

«Он слишком много болтает. Он сам мне сказал, что якобы я его не уважаю и он меня якобы размажет», — напомнил Чимаев.

Кроме того, Миршерт недоволен особым отношением к шведу со стороны Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Планируется, что Чимаев снова проведет два боя за короткий срок.

Чимаева сравнивают с российский чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Шведа чеченского происхождения называют Новым Хабибом после его эффектного дебюта в организации. Чимаев одержал две победы за десять дней. После этого он бросил вызов звездам промоушена. В частности, Хорхе Масвидалю и Дэмиану Майе. Вероятно, шведский боец получит шанс подраться с последним после поединка с Миршертом.

Чимаев родился в Чечне и перебрался в Швецию в возрасте 16 лет. На его счету восемь побед в восьми поединках.