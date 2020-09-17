«#### себя фаллоимитатором. И я с ним это сделал»

Американский боец ММА и муай-тай Джо Шиллинг опубликовал в соцсетях необычное видео, на котором он выгоняет из своего зала бездомного и бьет его на улице.

Выяснилось, что мужчина без пропуска зашел в душ в зале Шиллинга в Лос-Анджелесе, где воспользовался фаллоимитатором.

«У нас есть семейный зал, куда пробрался этот мужик. Бомж пробрался в душ. Я все понимаю, мыться-то где-то надо. Да, нелегально проник на частную территорию, но ладно. Я жду, когда он выйдет. Слышу, что вода отключается. Я стучу по двери, он не отвечает. Вдруг он начинает орать. Когда дверь открывается, то оказывается, что он там #### себя фаллоимитатором. Вот почему я и сделал с ним то, что я сделал», — рассказал Шиллинг.

36-летний Шиллинг был чемпионом промоушена GLORY, обладателем пояса WBC по муай-тай и провел 10 боев (4 победы) в ММА-организации Bellator.