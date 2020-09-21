«Он особенный»: президент UFC восхитился Чимаевым

Новоиспеченная звезда UFC Хамзат Чимаев продолжает набирать популярность. Одержав победу нокаутом над Джеральдом Мершартом, швед чеченского происхождения довел рекорд до 9-0 и заставил говорить о себе как о реальном претенденте на чемпионский пояс.

Главным героем прошедшего накануне турнире UFC Fight Night 178 бесспорно стал Хамзат Чимаев. Третий поединок под эгидой главного ММА-промоушена «Борз» завершил уже на 17-й секунде, отправив Джеральда Мершерта в нокаут первым же акцентированным ударом.

Тут и бонус за «Выступление вечера», и индивидуальный рекорд по количеству дней, затраченных на три виктории в организации (66 дней), и сравнения с другим доминирующим борцом, Хабибом Нурмагомедовым. Которые, правда, Чимаеву совсем не импонируют.

«Всегда зол на соперника, когда собираюсь его размазать. Однако в этом нет ничего личного. Это спорт, ты должен говорить, должен нервировать соперника. Я когда посмотрел на Мершарта, то увидел, что он нервничает. Глядя ему в глаза, видел, что он не хочет быть в клетке, и могу сказать это прямо… Все сравнивают меня с Хабибом. Говорят: «Он как Хабиб. Хабиб номер два». Однако я Хамзат! Я могу нокаутировать соперника, могу заставлять сдаться, уничтожать его», — заявил спортсмен на пресс-конференции после ивента.

Что немаловажно, с каждым удачным боем уверенность Чимаева растет с геометрической прогрессией. Шведский атлет уже уверен, что сможет сражаться за пояса и в полусреднем, и в среднем дивизионе:

«Считаю, что заслуживаю того, чтобы обо мне говорили как о претенденте на титул. Я предпочту биться за пояс и в полусреднем, и в среднем весе. С каким из чемпионов UFC мне будет сложнее, Исраэлем Адесаньей или Камару Усманом? Думаю, если продолжу упорно трудиться и делать свою работу, то никто из них не станет для меня вызовом. Я сумею остановить и того, и другого».

Не нарадуется новой звезде промоушена Дана Уайт . Президент UFC, готовый отсчитывать деньги за новую хайп-машину, по-настоящему ценит Чимаева и, по-видимому, готов в дальнейшем продвигать доминирующего бойца еще сильнее.

«Этот парень особенный! Я в игре всю жизнь и никогда не видел никого похоже. Он особенный, он другой… Он хочет снова драться. Я никогда не был в ситуации, когда думал: «Кто следующий? Как нам устроить ему бой? Как нам привезти его сюда? Как мы это это сделаем?» Это здорово, мне такой подход нравится. Считаю, когда ты фанат боев, такой парень как он — тот, кого ты любишь смотреть, за кем следишь, ненавидишь, и что угодно еще.

Повторюсь: Хамзат Чимаев — один из самых особенных атлетов, которых я когда-либо видел. Если не сказать «самый особенный», — цитирует Уайта MMA Junkie.

ММА-сообщество тоже не скрывает восторга от «Чеченского викинга». Так российский боец Александр Шлеменко похвалил Чимаева за силу удара, а также порассуждал на тему следующего соперника «Борза».

«Хамзат — красавец! Больше нечего сказать. Мало кто может отправить в нокаут с одного удара и тем самым лишний раз доказать свои амбиции… Показать, что готов не только бороться.

Уже называют среди следующих оппонентов Демиана Майю или Хорхе Масвидаля? Я хотел бы посмотреть бой с Хорхе. Майя более удобный для Хамзата боец: может получиться такая же история, как и с Мершартом. Дэмиен не очень хорошо переводит в партер, а Чимаев отлично себя чувствует еще до перевода. Что же касается ударной техники, он показал сегодня, что она у него высокого уровня. Именно с Масвидалем может получиться хороший бой. Хорхе на более приличном счету, да и в принципе он круче Майи», — передает слова Шлеменко «Чемпионат».

Отмечает класс Чимаева и экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье

«Чимаев — это не случайность. Пару недель назад ему назначили новый поединок, а я тогда говорил, что если он победит Джеральда… И он его не просто победил, а убрал одним ударом. Миршерт выглядел нервным, отступал назад, а Чимаев подошел к нему и влепил с правой. Число поклонников этого парня будет только увеличиваться. Победил одним ударом!»

А вот другой бывший чемпион UFC, покинувший полутяжелый вес ради битв с тяжеловесами Джон Джонс , поздравляя «Борза» с победой, похвастался совместным фото с Чимаевым.