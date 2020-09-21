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«Бесхребетный трус»: любимчик Трампа разнес Леброна и BLM 

Газета.Ru 5 часов назад
«Бесхребетный трус»: любимчик Трампа разнес Леброна
Фото: Газета.Ru
Звездный полусредневес UFC Колби Ковингтон обрушился с критикой на легенду НБА Леброна Джеймса, назвав поддерживающего движение Black Lives Matter баскетболиста «бесхребетным трусом». «Газета.Ru» объясняет позицию бойца и приводит ответ Леброна на оскорбление.
Несмотря на то, что волна беспорядков в США постепенно сошла на нет, движение Black Lives Matter до сих пор остается в центре внимания общественности.
Напомним, что 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейского во время задержания. На фоне трагедии массовые протесты охватили Штаты и другие страны мира. В итоге страна, как и весь мир, разделились на две стороны. Одни утверждали, что только столь жесткими методами можно привлечь внимание к расизму и, в особенности, к насилию со стороны полицейских в отношении темнокожих. Другие, наоборот, указывали на то, что погромы на улицах лишь усугубляют и без того большую проблему.
Одним из ярых сторонников второй точки зрения стал звездный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон, являющийся большим поклонником президента США Дональда Трампа. Для начала в августе он раскритиковал баскетболистов НБА из-за их нежелания выходить на паркет в знак поддержки протестов в Висконсине.

«Вау, вы отложили свои игры? Хотите доказать, что действительно хотите перемен? Бросайте свою работу на многие миллионы долларов и привилегированную жизнь, играя в детские игры. Пойдите на значительное сокращение зарплаты и выполняйте самую тяжелую работу в Америке. Станьте копами!» — написал Хаос у себя в Twitter.

А уже затем американец перешел на личности. После прошедшего накануне турнира UFC Fight Night 178, на котором скандальный боец не оставил живого места от соотечественника Тайрона Вудли (перед ивентом проигравший всю пресс-конференцию повторял одну фразу — «Жизни темнокожих важны» — «Газета.Ru»), Ковингтон поддержал Трампа в преддверии выборов-2020, а также оскорбил своих будущих оппонентов и… Легенду НБА Леброна Джеймса, выражающего активную поддержку движению BLM!

«Леди и джентльмены, молчаливое большинство готово как следует пошуметь! Вы думаете, это было избиение? Дождитесь 3 октября, когда Дональд Трамп наложит руки на Слиппи Джо (кандидат в президенты США Джо Байден). Это будет убийство!

Я хочу посвятить этот бой всем, кто работает в службах, всем военным. Наш мир не был бы таким спокойным без вас. Вы обеспечиваете нашу безопасность, в отличие от всех этих бесхребетных спортсменов. Мне осточертели трусы, подобные Леброну Джеймсу. Ах да, о бесхребетных трусах: Марти Фейкньюсман (действующий чемпион UFC Камару Усман), Уличный Иуда («Самый жесткий гангстер» Хорхе Масвидаль), у нас с вами есть незаконченное дело! Тебе не сбежать и тебе не спрятаться. Я иду за тобой. Ты следующий!» — кричал полусредневес на весь Лас-Вегас.

Дальше Ковингтон принял поздравления от все того же Трампа, переоделся в костюм и, придя на пресс-конференцию, снова затронул резонансную тему.

«BLM — фальшивка, просто шутка. Они берут к себе настоящих террористов и преступников. Это не трудолюбивые американцы, а попросту плохие люди, преступники, которые не должны нападать на полицию. Послушайте, если ты нарушаешь закон и угрожаешь копам оружием, значит, заслуживаешь получить. Есть правоохранительные органы, в обязанности которых входит защищать нас всех, а если их не будет, наступит эпоха Дикого Запада. Вот почему людям необходимо похлопывать по плечу всех полицейских и благодарить их за то, что они держат нас в безопасности, иначе все эти преступники будут буйствовать на улицах.

Тайрон Вудли? Он коммунист. Вудли марксист и поддерживает преступников. Он ненавидит Соединенные Штаты Америки и поэтому был сегодня разбит», — заявил «Хаос».

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» отмалчиваться не стал. В такой же жесткой манере Леброн Джеймс ответил американскому бойцу ММА, заметив, что при выходе на ринг или на паркет весь запал Ковингтона испарится.

«Со стороны можно говорить все, что угодно. Однако почему-то любой из таких говорящих, если выйдет на ринг или на паркет, то в 10 случаях из 10 наделает в штаны», — цитирует Леброна журналист Washington Post Бен Голливер в соцсетях.

Неужели это намек на боксерский поединок спортсменов?
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Комментарии
MMA , Баскетбол , Статьи , Колби Ковингтон , Хорхе Масвидаль , Джеймс Леброн , Тайрон Вудли , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Джордж Флойд , МВД , Газета.Ru , Washington Post
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