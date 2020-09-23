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Гэтжи: хочу увидеть кровь Хабиба

Газета.Ruиещё 12
7 часов назад
Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке против обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Гэтжи: хочу увидеть кровь Хабиба
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Знаю, что увижу его кровь. Я хочу увидеть его кровь и его реакцию на это. Он не такой сумасшедший, как я.
Да, он сумасшедший и любит конкуренцию, но не столь безумен, как я", — приводит слова Гэтжи ESPN в Twitter.
Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.
Ранее чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян дал прогноз на поединок Нурмагомедов - Гэтжи.
MMA,Джастин Гэтжи,Хабиб Нурмагомедов,
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