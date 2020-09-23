Гэтжи: хочу увидеть кровь Хабиба

Да, он сумасшедший и любит конкуренцию, но не столь безумен, как я", — приводит слова Гэтжи ESPN в Twitter.

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.