Исмаилов ответил на вызов Резникова

«Лысый хищник выходит со 100-килограммовыми, со 127-килограммовыми, если надо. Ты готов так двигаться? Если готов, я жду тебя в клетке. Аккуратно, Резников. Здесь опасная территория!», — заявил Исмаилов в видеообращении в Instagram.