Чимаеву дали главный бой на UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что ему дали главный бой на одном из турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
"У меня есть дата боя. Теперь мне ищут соперника. Пять раундов, главный бой.
Спасибо, Дана Уайт, за то, что сдержали слово. Готов драться с кем угодно, когда угодно, где угодно", — написал спортсмен в Twitter.
20 сентября швед одержал третью победу в карьере в UFC, отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел рекорд до 9-0.
Ранее Чимаев ответил на критику чемпиона UFC в свой адрес.