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Макгрегор объявил следующий поединок

Lenta.ruиещё 27
6 часов назад
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор объявил, что проведет поединок против филиппинского боксера Мэнни Пакьяо. Об этом он написал в своем Twitter.
Макгрегор объявил следующий поединок
Фото: ReutersReuters
«В общем, мой следующий шаг — дерусь с Пакьяо на Ближнем Востоке», — написал 32-летний ирландец.
Ранее Макгрегор дал согласие на возвращение в MMA. Ирландец готов провести бой против 38-летнего Диего Санчеса. Ветеран Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выразил желание провести свой последний поединок в карьере именно против Макгрегора.
Макгрегор объявил о своем уходе из MMA в июне. Уже в июле ирландец намекнул на боксерский поединок с Пакьяо. Тогда он поздравил филиппинца с днем рождения и добавил к надписи «170». Болельщики решили, что экс-чемпион UFC имеет в виду полусреднюю весовую категорию.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Также он имеет в своем активе один поединок по правилам бокса. В нем он уступил американцу Флойду Мэйуэзеру.
MMA,Диего Санчес,Конор Макгрегор,
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