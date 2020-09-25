Макгрегор объявил следующий поединок

Макгрегор объявил о своем уходе из MMA в июне. Уже в июле ирландец намекнул на боксерский поединок с Пакьяо. Тогда он поздравил филиппинца с днем рождения и добавил к надписи «170». Болельщики решили, что экс-чемпион UFC имеет в виду полусреднюю весовую категорию.