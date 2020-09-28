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«Сделайте так, чтобы это произошло». Чимаев бросил вызов Адесанье 

Sport24 и ещё 21 1 час назад
Чимаев бросил вызов Адесанье
Фото: UFC
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев бросил вызов чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.
В воскресенье новозеландец во второй раз защитил чемпионский пояс, победив Пауло Косту техническим нокаутом.

«Борз [прозвище Чимаева. — Sport24] готов к охоте и берет то, что ему принадлежит. Я готов. Сделайте так, чтобы это произошло», — написал Чимаев в твиттере.

Чимаев дебютировал в UFC 16 июля в бою против валлийца Джона Филлипса. Хамзат остается непобежденным бойцом (9-0 MMA, 3-0 UFC).
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MMA , Хамзат Чимаев , Джон Филлипс
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