Чимаев бросил вызов Адесанье

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев бросил вызов чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.
В воскресенье новозеландец во второй раз защитил чемпионский пояс, победив Пауло Косту техническим нокаутом.
«Борз [прозвище Чимаева. — Sport24] готов к охоте и берет то, что ему принадлежит. Я готов. Сделайте так, чтобы это произошло», — написал Чимаев в твиттере.
Чимаев дебютировал в UFC 16 июля в бою против валлийца Джона Филлипса. Хамзат остается непобежденным бойцом (9-0 MMA, 3-0 UFC).