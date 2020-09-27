Макгрегор обвинил президента UFC Уайта во лжи 

"Кодекс был нарушен, когда ты соврал, что я отказываюсь драться, друг. Я сказал о бое с Джастином [Гэтжи], а ты пошел и сказал, что я не хочу драться. Дело не в Диего [Санчес]. Хватит врать", — написал ирландец в своем Twitter.