Абдурахимов снялся с турнира UFC

Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов снялся с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби из-за проблем со здоровьем.

Как сообщил представитель команды спортсмена, слова которого передаёт ТАСС, возникшие проблемы со здоровьем не связаны с коронавирусной инфекцией.

На турнире в Абу-Даби соперником Абдурахимова должен был стать француз Сирил Гана. Таким образом их бой срывается в третий раз — изначально он должен был пройти в июле, затем был перенесён на сентября, а затем на октябрь.