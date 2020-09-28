«Не пошел бы ты к черту»: Макгрегор поссорился с UFC

Конор Макгрегор опубликовал в сети личную переписку с Даной Уайтом и нарвался на конфликт с президентом UFC. Теперь возвращение экс-чемпиона, запланированное на 2021 год, под огромным вопросом.
Бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора теперь вряд ли можно назвать любимчиком Даны Уайта.
То ли от скуки на пенсии, то ли предвосхищая свой уход в бокс, но эпатажный ирландец повел себя крайне странно, опубликовав в Twitter личную переписку с Уайтом. А поводом к этому послужили слова ветерана Диего Санчеса
о том, что он заинтересован в поединке с Печально Известным. Суть переписки была в том, что Макгрегор уже просил у UFC организовать бой с Санчесом, но ему ответили отказом (не очень-то удивительно). Впрочем, это было лишь несколько сообщений из целой кучи, что опубликовал ирландец.
В частности, Конор объявил, что ведет переговоры о боксерском поединке с великим Мэнни Пакьяо на 2021 год.
Однако также отметил, что перед очередным (уже третьим) объявлением о завершении карьеры этим летом он якобы пытался всеми силами провести полноценный бойцовский сезон, «предлагая множество дат и соперников». В UFC в свою очередь неоднократно намекали, что возвращение Макрегора после его победы над Дональдом Серроне
сделать будет невозможно, поскольку ирландец отказывается от всех выдвигаемых ему предложений. В феврале 2020-го Конор говорил Уайту, что хочет получить бой с Санчесом на ивенте в Дублине ориентировочно в августе, а в конце года выйти на реванш с Хабибом Нурмагомедовым.
Санчес — 39-летний боец на грани увольнения из лиги, даже не в топ-15 рейтинга. Пик его карьеры пришелся на период с 2005 по 2006 года, когда он только перешел в главный промоушен мира и был непобежденным. С тех пор Диего дерется по инерции, набил свой рекорд до 30-13 и чередует серии из побед и поражений. При этом за последние пять лет он одержал лишь пять побед, последняя датирована февралем 2020-го. Что еще более примечательно, тогда он одержал верх над Мишелем Перейрой
, но только благодаря тому, что его соперник нанес запрещенный удар. В ночь на 27 сентября Санчес проиграл Джейку Мэттьюсу. Конор по-прежнему настаивает на том, что их бой — это отличный вариант.
Уайт резонно отметил, что UFC лишат промоутерской лицензии, если они проведут этот поединок.Но самое интересное не это. Спустя два дня Конор вновь обратился к Уайту в Instagram Direct. Бывший двойной чемпион высказал желание встретиться с Джастином Гэтжи
. Президента UFC крайне заинтересовал этот вариант, но Макгрегор тут же отказался от него из-за того, что «слишком долго ждать». Уайт, к слову, предложил сделать этот бой в июле, так как на более ранний срок у лиги было все распланировано под менее значительные ивенты. Насколько эта реакция странная и нелогичная, учитывая то, что двумя днями ранее Конор предлагал Уайту август, говоря о Санчесе, — объяснять не надо.
После этого Уайт сразу же написал, что связался с представителями Макгрегора, которые сообщили ему, что ирландец не собирается выходить на замену Нурмагомедову или Тони Фергюсону
в Бруклине (на тот момент бой еще был в силе и не слетел из-за пандемии). Конор ответил, что боец его ранга не выходит на замены, и предложил сделать ивент под него. Уайт тут же напомнил, что Макгрегор сам говорил ему о желании подраться вместо Тони или Хабиба — то есть выйти на замену, — и отметил, что пообещал ему выполнить это желание во что бы то ни стало, хоть «все и были против».
Промоутер Пакьяо тем временем предположил, что Макрегор выпил виски раньше обычного, затеяв этот хаос в Twitter.
Вероятно, он был не так уж и не прав, учитывая то, какой диалог состоялся между Конором и Уайтом позднее. Глава UFC осудил Макгрегора за слив переписки, назвав поступок бойца грязным.
«Люди со всех сторон выносят мне мозг. Но существует некий мужской кодекс. Мы лишь говорили с Конором о Санчесе. Когда ты, будучи вторым или третьим номером рейтинга, говоришь мне, что хочешь драться с нерейтинговым 39-летним Санчесом в мэйн-ивенте турнира в Лос-Анджелесе, я скажу тебе «нет», – заявил Уайт.
Трудно представить, что было в голове у Конора, когда он сочинял очередное полотно на Уайта, но, так или иначе, он сказал, что Дана первым нарушил тот самый кодекс.
«Я сказал Джастину, что готов драться с ним в мае, а ты сказал, что я не хочу драться. Дело не в Санчесе. Диего был нужен для того, чтобы провести больше боев в промоушене. Также ты участвовал в переговорах моего боя с Пакьяо, есть юридические письма. Перестань лгать», — написал ирландец.
Иначе говоря, Конор отказался обсуждать бой (из его же переписки) с Гэтжи после того, как ему объяснили необходимость передвинуть потенциальный поединок на два месяца вперед от предложенной им же даты, тогда как изначально он сам хотел вернуться только в августе, но теперь формально свалил вину за несостоявшееся возвращение в UFC, где ему отказали и во встрече с Санчесом в августе, и в поединке с Гэтжи в мае.
Конор никогда не отличался примерным поведением, и весь трэш, который публиковал в Twitter, обычно тут же удалял. На этот раз он зашел еще дальше — стал противоречить своим же постам.
«Конор, выглядишь не очень хорошо, оболгав босса. Ты готов сделать все, что угодно, лишь бы не выглядеть, как сучка. Мы могли подраться в январе, я вызывал тебя направо и налево, но ты даже не пикнул. Мой менеджер спрашивал, хочу ли я драться с тобой после Тони, но знаешь, не пошел бы ты к черту. Ты никогда этого не хотел, предпочитая легкую дорогу», – ответил Макгрегору Гэтжи.
Немудрено, что после этого перфоманса Макгрегора вряд ли захотят видеть в UFC.