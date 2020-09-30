Мейвезер назвал сумму за реванш с Макгрегором

В интервью YouTube-каналу Club Shay Shay американец заявил, что готов выйти на бой за $300 млн Он отметил, что бывший соперник не умеет бить.

Также Мейвезер добавил, что готов сразиться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, но гонорар но тоже за $300 млн Первый боксерский поединок состоялся в августе 2017 года и завершился победой Мейвезера нокаутом.

Ранее Мэнни Пакьяо, единственный боксер в истории, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, согласился на поединок с Макгрегором.