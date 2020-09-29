«Твиттер-боец»: Нурмагомедов высмеял Макгрегора 

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов высмеял Конора Макгрегора, назвав ирландца "твиттер-бойцом".
Ранее Макгрегор опубликовал частную переписку с главой UFC Дэйной Уайтом, что привело к их конфликту. Позднее в социальной сети ирландец договорился с американцем Дастином Пуарье о поединке вне промоушена.
"Он больше никогда не подерется. Сейчас он твиттер-боец. Больше никаких MMA. Как думаете, твиттер ему заплатит?" — сказал Нурмагомедов на видеоролике, опубликованном в Instagram его менеджера Ризвана Магомедова.
Россиянин проводил бой с Макгрегором осенью 2018 года. Нурмагомедов победил болевым приемом и защитил свой титул.