Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отклонил предложение принять участие в новом сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter.

По задумке, он должен был стать тренером одной из команд, а его оппонентом был бы ирландец Конор Макгрегор . С соответствующим предложением глава UFC Дэйна Уайт обратился к менеджеру Нурмагомедова — Али Абдель-Азизу.

«На прошлой неделе мне позвонил Дэйна Уайт. Он сказал: «Али, что ты думаешь насчет того, чтобы Хабиб и Конор стали участниками The Ultimate Fighter на ESPN?» — цитирует Абдель-Азиза TMZ.

Главным событием шоу, по плану Уайта, должен был стать реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором. Однако Хабиб решительно отказался от такого проекта.

«Хабиб сказал: «Макгрегор — отброс человечества. Он — мусор. Когда ты касаешься дерьма, то сам начинаешь пахнуть дерьмом. Он не заслужил бой со мной», — передал Абдель-Азиз слова Хабиба.

Напомним, что 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов проведет бой против американца Джастина Гэтжи , который также является клиентом Абдель-Азиза. Уайт предложил устроить аналогичное шоу с участием Гэтжи, если тот выиграет у Нурмагомедова. Реакция Хабиба пока неизвестна.

Нурмагомедов и Макгрегор провели поединок 6 октября 2018 года на шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. Хабиб победил болевым приемом.