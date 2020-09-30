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«Он — отброс человечества, мусор». Хабиб отказался участвовать в реалити-шоу с Макгрегором 

Sport24 5 часов назад
«Он — отброс человечества, мусор»
Фото: Getty Images
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отклонил предложение принять участие в новом сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter.
По задумке, он должен был стать тренером одной из команд, а его оппонентом был бы ирландец Конор Макгрегор. С соответствующим предложением глава UFC Дэйна Уайт обратился к менеджеру Нурмагомедова — Али Абдель-Азизу.

«На прошлой неделе мне позвонил Дэйна Уайт. Он сказал: «Али, что ты думаешь насчет того, чтобы Хабиб и Конор стали участниками The Ultimate Fighter на ESPN?» — цитирует Абдель-Азиза TMZ.

Главным событием шоу, по плану Уайта, должен был стать реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором. Однако Хабиб решительно отказался от такого проекта.

«Хабиб сказал: «Макгрегор — отброс человечества. Он — мусор. Когда ты касаешься дерьма, то сам начинаешь пахнуть дерьмом. Он не заслужил бой со мной», — передал Абдель-Азиз слова Хабиба.

Напомним, что 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов проведет бой против американца Джастина Гэтжи, который также является клиентом Абдель-Азиза. Уайт предложил устроить аналогичное шоу с участием Гэтжи, если тот выиграет у Нурмагомедова. Реакция Хабиба пока неизвестна.
Нурмагомедов и Макгрегор провели поединок 6 октября 2018 года на шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. Хабиб победил болевым приемом.
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Комментарии
MMA , Статьи , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
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