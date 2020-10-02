Что думают друг о друге Нурмагомедова и Гэтжи

Главные действующие лица турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), намеченного на 25 октября, устроили большую онлайн-пресс-конференцию. В преддверии чемпионского боя россиянин Хабиб Нурмагомедов , чемпион организации в легком весе, и его оппонент, американец Джастин Гэтжи , общались с журналистами со всего мира. Самое важное из этой встречи — в материале «Ленты.ру».

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости Саид Царнаев / РИА Новости

Нурмагомедов и Гэтжи побьются на бойцовском острове Яс в Абу-Даби. На кону — объединение поясов действующего и временного чемпиона в легком дивизионе. Для российского бойца это станет уже третьим поединком в ранге чемпиона.

«Я андердог? Тогда поставьте на меня и обогатитесь»

Важный пункт в истории двух бойцов — это общий менеджер. Али Абдель-Азиз, возглавляющий Dominance MMA, курирует обоих спортсменов. И пути Гэтжи и Хабиба уже пересекались. Американец помогал российскому бойцу в нелегком деле по сгонке веса. Журналисты не могли обойти этот факт вниманием. Репортер допустил, что все остальные соперники видели вокруг Хабиба ауру неуязвимости. А Гэтжи видел россиянина не в самой лучшей форме. Станет ли это для него психологическим преимуществом?

«Да мы оба всего лишь люди. У нас у обоих есть чувства. Вообще, я никогда не считал, что против меня в октагон выходит кто-то несокрушимый, — ответил 31-летний американец. — А когда я ему помогал при весогонке, передо мной был не ослабевший Хабиб. Был человек, которому нужна помощь».

Как и в противостоянии Нурмагомедова и Порье, оба спортсмена говорят о сопернике предельно уважительно. Все — только про спорт. Видимо, битва с Конором выбрала лимит на треш-ток в карьере Нурмагомедова. К слову, без упоминания одиозного ирландца не обошлось.

«Беспокоят ли меня новости про Хабиба и Конора? Да мне плевать. Нурмагомедов и вовсе хочет драться с Сен-Пьером. Мне интересно только одно: мне нужно выйти в октагон, выиграть и забрать свой пояс», — парировал Гэтжи. «Кто-то считает меня андердогом? Что им сказать. Я проигрывал, именно когда был фаворитом. В бою с Тони я тоже ходил в андердогах. Кто-то неплохо на этом заработал. Хотя ставки делать я никого обычно не призываю, не надо», — отметил американец.

Бойцы еще не ударили перчатками в первый раз, но беседа с журналистами зашла уже и о возможном втором поединке. Американец считает, что это вполне возможно.

«Он суровый парень. Любит порубиться»

Беседа с журналистами началась не лучшим образом. Представитель англоязычного СМИ начал бередить еще незажившую рану российского чемпиона, задав вопрос о тренировках без отца. Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля от осложнений, вызванных коронавирусом. Хабиб впервые в карьере готовится к бою без самого важного человека в своей жизни.

«Зачем вы задаете этот вопрос? Уже который раз с этим сталкиваюсь. Конечно, это тяжело. У вас есть папа? А если с ним что-то случится, вам легко будет?» — такими были слова чемпиона. К счастью, с неуместностями было покончено, и беседа вернулась в профессиональное русло. Началось обсуждение соперника. Нурмагомедову предложили оценить бойцовский IQ временного чемпиона.

«Он суровый парень. Любит порубиться. Если мы говорим о бойцовском IQ, то у меня он выше. Но у Джастина отличный тренер (Хабиб имеет в виду Тревора Виттмана — прим. «Ленты.ру»). Вспомните его последний поединок против Тони Фергюсона . Там шел отличный подсказ из угла», — заметил 32-летний Нурмагомедов. Он дал понять, что его не слишком беспокоит умение Гэтжи защищаться от тейкдаунов. «Я буду снова и снова идти в ноги. На сотый раз пройдет», — заверил он.

Также Хабиб вспомнил и недавнее высказывание Гэтжи, который утверждал, что сумеет сбить с толку чемпиона, если нанесет ему рассечение и вызовет кровотечение. У Нурмагомедова нашлось, чем крыть.

«Я много работаю. Тяжело тренируюсь. Делаю все, чтобы мой бойцовский стиль наносил наибольший урон сопернику и при этом позволял мне устоять. Ну пойдет кровь — и пойдет. Я не первый человек, с кем это случится. Я стараюсь на такие вещи не реагировать. Пускай говорит, что поделать. Ну если он хочет, мы ему кровь пустим», — отметил Нурмагомедов.

Учитывая растущую популярность шведского бойца чеченского происхождения Нового Хабиба, о нем спросили Хабиба «старого». Внезапно Нурмагомедов подарил публике небольшой инсайд о будущем самого хайпового бойца этого года.

«Что я думаю об этом парне? Не знаю, какой там у него соперник следующий, но по мне — Чимаев заслуживает бойца из первой десятки. А если победит, то должен драться уже за пояс. Он заслуживает этого. И вообще, Али (Абдель-Азиз также представляет интересы Чимаева — прим. «Ленты.ру») сказал мне, что планируется бой Хамзата в декабре, на пять раундов», — заявил он.

Вновь о Гэтжи. Нурмагомедов признался, что его впечатлила победа американца над Тони Фергюсоном. Последний и должен был драться с Нурмагомедовым за пояс еще весной 2020-го, но пандемия спутала карты. Гэтжи нанес Эль Кукую первое поражение за восемь лет и пробрался на вершину. Но, по заверениям Нурмагомедова, его ждет испытание совсем другого плана.

«С Тони они ограничились стойкой. Не было борьбы, никто не проводил тейкдаунов. Это кикбоксерский поединок. А со мной все будет иначе. Ему придется беспокоиться о борьбе, стойке, партере. Следить за своей выносливостью и терпеть давление с моей стороны», — убежден Нурмагомедов.

Чем ответил российский боец на пресловутые лоукики в исполнении Гэтжи? Нурмагомедов развернул девайс, через который беседовал с журналистами и показал следы от ударов на ноге. Чемпион дал понять, что обрабатывает поверхность должным образом и к схватке с опасным Гэтжи его ноги будут готовы.

Относительно своих действий в клетке Нурмагомедов был если не совсем откровенен, то весьма открыт. Он убежден — в UFC он еще не показал всего, что умеет. «У меня неплохая гильотина левой рукой. Часто на тренировках проходит. Еще кимура. Хорошо было бы Джастина поймать на гильотину. Скажем, в третьем раунде», — заметил он.

А вот вопрос о будущем Нурмагомедова скорее озадачил. Что будет вас мотивировать после очередной успешной защиты пояса? «Отличный вопрос», — похвалил репортера Нурмагомедов. «Честно, уже не знаю. К примеру, покончу с Гэтжи, а дальше что? Есть над чем подумать. При этом я люблю бои. Люблю конкурировать с лучшими, именно поэтому я здесь. Я в UFC уже не из-за денег, я их заработаю и вне спорта, проектов хватает», — ответил он.