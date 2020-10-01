Чемпион Rizin отправился воевать за Азербайджан

Чемпион японской бойцовской федерации Rizin Тофик Мусаев отправился в Нагорный Карабах, где будет участвовать в военных действиях на стороне Азербайджана, сообщил журналист Бруно Массами.

За свою карьеру 30-летний уроженец Баку одержал на ринге 16 побед и потерпел всего три поражения. В последний раз он проигрывал бой шесть лет назад. В декабре 2019 года Мусаев защитил титул чемпиона Rizin.

Тофик Мусаев присоединится к азербайджанской армии, чтобы помочь своей стране против Армении, — написал Массами в Twitter.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Как сообщил тогда МИД Азербайджана, с армянской стороны начались обстрелы. Позднее об обстрелах со стороны Азербайджана заявили и в Ереване. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.