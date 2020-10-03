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Хабиб высказался о перспективах Чимаева в UFC 

Газета.Ru и ещё 28 1 час назад
Нурмагомедов оценил перспективы Чимаева
Фото: РИА Новости
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оценил перспективы шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в промоушене.
Чимаев начал выступать в UFC летом 2020 года. Он уже успел провести три поединка, в которых одержал досрочную победу в первых раундах. При этом Чимаве установил рекорд промоушена, выиграв два боя за девять дней.

"Мое мнение — Хамзат заслуживает кого-нибудь из топ-10 или топ-15. Думаю, все же из топ-10. Чимаев достоин драться с каким-нибудь сильным соперником в пяти раундах. А если победит, то он заслужит претендентский бой", — заявил Нурмагомедов на онлайн-пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Мейвезер готов сразиться с Нурмагомедовым или Макгрегором за $300 млн
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MMA , Хамзат Чимаев , Хабиб Нурмагомедов
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