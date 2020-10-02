Рустам Хабилов перешел из UFC в Bellator

Хабилов пришел в организацию летом 2012 года и провел в ней 13 поединков в легкой и полусредней весовых категориях. Спортсмен стал участником первого и на данный момент единственного боя в истории UFC между россиянами: прошлой осенью он победил соотечественника Сергея Хандожко. По словам 33-летнего Хабилова, теперь он продолжит карьеру в другой американской организации - Bellator.