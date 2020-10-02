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Рустам Хабилов объявил о переходе из UFC в Bellator

Спорт РИА Новостииещё 7
1 час назад
Россиянин Рустам Хабилов, выступающий в смешанных единоборствах (MMA), в своем Instagram объявил об уходе из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Рустам Хабилов перешел из UFC в Bellator
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Хабилов пришел в организацию летом 2012 года и провел в ней 13 поединков в легкой и полусредней весовых категориях. Спортсмен стал участником первого и на данный момент единственного боя в истории UFC между россиянами: прошлой осенью он победил соотечественника Сергея Хандожко. По словам 33-летнего Хабилова, теперь он продолжит карьеру в другой американской организации - Bellator.
"Восемь лет под эгидой UFC пролетели незаметно, и наше сотрудничество подошло к концу. Хочу поблагодарить руководство UFC за то, что дали мне возможность заявить о себе на весь мир и проявить себя. С сегодняшнего дня я боец Bellator. Я подписал новый контракт, и это будет еще одним толчком вверх в моей карьере. В этой организации для меня много новых вызовов", - написал Хабилов.
Боец поблагодарил своих менеджеров и близких, а также добавил, что намерен завоевать чемпионский пояс Bellator. За свою карьеру в MMA Хабилов одержал 24 победы при четырех поражениях.
MMA,Рустам Хабилов,
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