Глава UFC боится боя Нурмагомедова и Фергюсона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о боязни устраивать поединок между действующим чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывался четыре раза. В последний раз он был намечен на апрель 2020-го, но Нурмагомедов снялся с турнира на фоне пандемии коронавируса. Новым соперником Фергюсона стал его соотечественник Джастин Гэтжи. В поединке он завоевал пояс временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и добился права встретиться с россиянином.