Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Глава UFC рассказал о боязни устраивать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном

Lenta.ruиещё 42
1 час назад
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о боязни устраивать поединок между действующим чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Об этом сообщает Sports Illustrated.
Глава UFC боится боя Нурмагомедова и Фергюсона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам функционера, он будет организовывать встречу в случае победы россиянина над американцем Джастином Гэтжи. При этом Уайт не знает, какие еще обстоятельства могут помешать встрече.
Поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывался четыре раза. В последний раз он был намечен на апрель 2020-го, но Нурмагомедов снялся с турнира на фоне пандемии коронавируса. Новым соперником Фергюсона стал его соотечественник Джастин Гэтжи. В поединке он завоевал пояс временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и добился права встретиться с россиянином.
Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В его активе 28 побед в 28 поединках. Фергюсон — бывший временный чемпион организации в той же весовой категории.
MMA,Джастин Гэтжи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители