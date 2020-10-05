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Хабиб — Конор: будет ли реванш скандального боя 

Sport24 и ещё 1 36 минут назад
Хабиб — Конор: будет ли реванш скандального боя
Фото: Reuters
Крупнейшему событию в истории ММА исполняется ровно два года. 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 229 россиянин Хабиб Нурмагомедов отстаивал пояс чемпиона мира против ирландца Конора Макгрегора.
Наши герои впервые встретились в 2014 году на турнире UFC 178. После милого общения Хабиб выкладывает в свой инстаграм совместную фотографию, подписывая ее так: «Опасный пацан».
Тогда Конор семимильными шагами шел к трону короля полулегкого веса UFC (до 66 кг), а Хабиб набирался опыта и попутно доминировал над всеми в легком дивизионе (до 70 кг), потихоньку подбираясь к топ-5. Скажи им в тот момент, что через несколько лет они будут готовы разорвать друг друга, не поверили бы!

Предыстория

В конце 2015 года Конор нокаутирует Жозе Алдо за 15 секунд и заявляет о намерении стать чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях. Конечно, речь шла о дивизионе, в котором выступал Хабиб. Именно тогда стало ясно, что их бой — вопрос времени.
Весной 2016-го Макгрегору устраивают титульный бой с тогдашним чемпионом в категории до 70 кг Рафаэлем Дос Аньосом. За пару недель до турнира бразилец получает травму ноги, а на замену ему выходит середняк Нейт Диас (18 побед 10 поражений на момент боя). Из-за нехватки времени уложиться в вес, бой решено было провести в рамках полусредней категории. Казавшийся явным аутсайдером Диас неожиданно для всех перебил Конора в стойке и закончил бой удушением со спины уже во втором раунде, став автором главной сенсации 2016 года.
Через несколько месяцев Макгрегор берет реванш у Диаса и снова вынуждает UFC организовать ему титульный бой в обход главного претендента на тот момент — Хабиба.
Занимающий первое место в рейтинге Нурмагомедов вполне мог стать чемпионом мира еще в 2016 году на турнире UFC 205. Фанатов уверяли, что именно россиянин подерется с Эдди Альваресом, тогдашним чемпионом.

«Макгрегор против Альвареса — неправда. Это будет Хабиб Нурмагомедов», — говорил Дэйна Уайт.

Но вопреки обещаниям президента UFC титульный бой отошел Конору. Хабиб остался недоволен решением лиги и чуть было не устроил разборку с Макгрегором в кулуарах турнира UFC 205, где сказал следующее: «Мы скоро встретимся, и я размажу твое лицо. Вот увидишь».
Победив Майкла Джонсона, Хабиб берет микрофон и не стесняется в выражениях: «Я хочу оставаться скромным, но ваши парни слишком много говорят. Я в курсе, какой мощью обладает пиар-машина UFC. В начале года он стучит, как цыпленок, а в конце бьется за титул. Безумие! И вы знаете, что это правда! Это не трешток. Ирландцев всего 6 миллионов, в России 150 миллионов. Я хочу драться с вашим цыпленком, потому что это самый простой бой в легком весе!»
Затем страсти утихли. Почти весь 2017 год Хабиб залечивал травмы, а Конор разыгрывал боксерский спектакль с Флойдом Мейвезером.

Конфликт Нурмагомедова и Макгрегора

Но уже через год все изменится. Перед началом турнира UFC 223 Хабиб был, мягко скажем, не в лучшем настроении. В тот самый момент, когда он залечил все травмы и вплотную подошел к ключевому бою в своей жизни, к бою за титул UFC, начались проблемы. Сначала из-за травмы выбывает Тони Фергюсон («благодаря» кабелю на телестудии FOX), потом поочередно с боя соскакивают Макс Холлоуэй и Энтони Петтис. Как потом признается менеджер Орла Али Абдель-Азиз, Хабиб ложился спать, не зная, с кем он завтра будет драться.
На этом фоне Хабибу под горячую руку попал лучший друг Макгрегора и его спарринг-партнер Артем Лобов, который на том же турнире должен был разделить клетку с Алексом Касересом.
Хабиб припомнил Лобову интервью 2017 года, в котором Артем, отвечая на вопрос о конфликте Конора и Хабиба, обозвал Нурмагомедова ссыкуном.

«Я вам одно хочу сказать. Конор вышел против Мендеса на одной ноге. За 12 недель до боя он повторно повредил крестообразную связку колена, она у него полностью вылетела. Я лично был с ним в комнате, когда ему позвонил лучший хирург здесь в Америке и сказал: «Ты даже ходить не можешь, а не то что драться. Тебе нужна операция!» На что Конор ответил: «Нет, я буду драться» и положил трубку. И он весь лагерь не мог бороться вообще. И все равно Конор принял этот бой, не моргнув глазом. Вышел и победил. В то время как Хабиб снимался уже шесть раз. У него чуть-чуть заболело в заднице или еще где-то — он просто снимается. Он просто вес не может даже сделать. Ему плевать на фанатов, которые прилетают, тратят деньги на билет на визу. Причем не раз, не два и не три. Так кто здесь «chicken» у нас? Кто боится? Конор выходит каждый раз, несмотря ни на что. Он — настоящий боец и чемпион. Хабибу до него, как до Китая! Вы хоть раз видели, чтобы Конор снимался? Травмы и проблемы с весом бывают у всех. Но один чемпион всегда выйдет на бой. А другой ссыкун всегда будет сниматься с боя», — сказал Лобов в том интервью.

Узнав о произошедшем с Лобовым, Макгрегор уже на следующий день прилетел в Нью-Йорк и вместе со своей командой напал на автобус, в котором находились участники турнира UFC 223, включая Хабиба и его менеджера.
Бруклинский суд обязал Макгрегора полностью возместить убытки автобусной компании за разбитое стекло, также пройти курсы по управлению гневом и посвятить пять дней своей жизни общественным работам. Лобов из-за соучастия в нападении получил бан от UFC — его бой с Касересом был отменен.
Вся эта ситуация с нападением на автобус лишь распиарила конфликт Конора и Хабиба на весь мир. Дэйна Уайт уже не мог этим не воспользоваться.

Подготовка к бою Хабиба и Конора

Главному событию UFC 229 предшествовала бурная раскрутка. Каждая пресс-конференция Хабиба и Конора была пропитана обоюдной неприязнью и переполнена грубейшим трештоком.
Атмосфера в Лас-Вегасе была настолько накаленной, что традиционная битва взглядов чуть не переросла в настоящую драку.
Конор напоследок сказал: «Джо, не позволяй этой улыбающейся крысе надевать на тебя эту шапку, она воняет этим животным. Вернуться — это прекрасно! Король вернулся домой!»
Затем Джо Роган под свист ирландских фанатов взял комментарий у Хабиба.

«Хвала Аллаху! Господь дал мне все. Хвала Аллаху. Я знаю, что вам не нравится, когда я это говорю. Завтра я размажу вашего парня. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков по всему миру, потому что без вас, ребята, этот бой не состоялся бы. Спасибо всем вам», — сказал Нурмагомедов.

Было очевидно, что Хабиб сделает ставку на борьбу, а Конор будет искать возможности в стойке. Геймплан Нурмагомедова был прост: затянуть ирландца в партер и вымотать, чтобы ближе к концовке боя выйти на болевой или удушающий прием. И это сработало, но не сразу.

Ход боя

Макгрегору удалось остановить первую попытку тейкдауна от Хабиба и почти выйти в фулл маунт, что стало большой неожиданностью. Такого уровня борьбы от Конора не ожидал никто.
Во втором раунде удивил уже Хабиб. Он стал первым бойцом, кому удалось отправить Макгрегора в нокдаун.
А затем случилось то, чего никогда доселе не было — Хабиб проиграл раунд, пропустив 34 точных ударов и нанеся только 15. Кроме этого, в третьей пятиминутке у Орла не получались тейкдауны — все три попытки ирландец остановил.
Но перелома в бою не произошло. Оказалось, Хабиб умышленно отдал раунд, чтобы потом выложиться в четвертом и закончить бой досрочно. Нурмагомедов проводит жесткий тейкдаун, забирает спину и выходит на болевой прием, закрепляя руки не на шее Конора, а на его челюсти.

Потасовка команд Хабиба и Конора после боя

Макгрегор не выдерживает и стучит, а затем начинается настоящий ад.
Хабиб вырывается за пределы клетки и бросается на тренера Макгрегора по бразильскому джиу-джитсу Диллона Дэниса. Тогда как оставшийся внутри октагона Конор поочередно зарубается с секундантами Нурмагомедова (братом Хабиба Абубакаром, Зубайрой Тухуговым и Эседуллой Эмирагаевым).
Спустя время появятся новые кадры нашумевшей разборки, а Макгрегор расскажет, как он бил друзей Нурмагомедова.
Друг Хабиба и бывший чемпион UFC Даниэль Кормье оказался в эпицентре потасовки. Именно он сыграл роль миротворца.

Итоги боя

Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Хабиба на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов, которые были вычтены из его гонорара. Конор отделался баном на полгода и 50 тысячами штрафа.
Под куда более строгие санкции попали друзья Нурмагомедова, получившие от Атлетической комиссии по году дисквалификации. Впоследствии в UFC и вовсе решили разорвать контракт с Тухуговым. И только ультиматум Хабиба остановил руководство лиги.

Сколько заработали Хабиб и Конор: гонорары

Теперь о цифрах. Турнир UFC 229 стал самым прибыльным в истории организации. На рекордных 2,4 миллионах проданных трансляций лига заработала свыше 200 миллионов долларов чистого дохода. Суммарный гонорар Хабиба составил 10 миллионов долларов, Конора — 30 миллионов.

Будет ли реванш

После скандального боя с Конором Хабиб мгновенно превратился в одного из самых популярных и обсуждаемых спортсменов современности. Перед Орлом открылись новые горизонты. Как, например, бой с Флойдом Мейвезером по правилам бокса. Но Хабиб не стал повторять путь Макгрегора и сконцентрировался на своем наследии в ММА. Даже 100-миллионный гонорар, предложенный шейхами Саудовской Аравии за реванш с Конором и бой с Мейвезером, не повлиял на его решение.
Макгрегор получил от спорта все, чего изначально хотел — деньги и славу, — подрался с ветераном UFC Дональдом Серроне и в третий раз завершил карьеру в ММА. Поговаривают, что за два поражения (от Хабиба и Мейвезера) ирландец суммарно заработал больше 130 миллионов долларов. Обладая такой финансовой подушкой, Макгрегор не скоро вернется в UFC и подерется с топовой оппозицией. Но реванш с Хабибом — другое дело. Тут и большие деньги, и защита своей чести. Поэтому ирландец до сих пор живет этой идеей, иногда провоцируя россиянина в сети.
Недавно Хабиб в очередной раз намекнул, что реванш с Конором ему не интересен.

«Он больше никогда не подерется. Теперь он твиттер-боец. Больше никакого ММА. Как думаете, твиттер ему заплатит?» — сказал Хабиб.

Как бы то ни было, противостояние Нурмагомедова и Макгрегора золотыми буквами вписано в историю UFC. Еще не скоро фанаты ММА станут свидетелями подобного шоу.
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MMA , Статьи , Тони Фергюсон , Джо Роган , Энтони Петтис , Артем Лобов , Эдди Альварес , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Алекс Касерес , Дональд Серроне , Диас Нейт , Майкл Джонсон , Даниэль Кормье , Макс Холлоуэй
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