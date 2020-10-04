«Гребаный дикарь». Боец MMA вправил нос во время боя 

Американский боец MMA Корт Макги провел себе "хирургическую операцию" прямо во время боя. Он вправил сломанный нос во время поединка против соотечественника Карлоса Кондита. Изумленный соперник позже назвал его «гребаным дикарем». Инцидент произошёл на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает The Sun

В первом раунде Кондит сломал нос МакГи. Пропустивший удар боец не растерялся и самолично вправил нос, не дожидаясь помощи медиков. Это произвело сильное впечатление на Кондита.

«Ну, этот чувак сам вправил нос, он гребаный дикарь. Я быстро забыл об этом эпизоде, ведь нос стал нормальным, но он, конечно, настоящий гангстер». — сказал Кондит после боя.

Поединок выиграл Кондит. Он одержал 31 победу в карьере. На счету Макги теперь 19 побед и десять поражений.