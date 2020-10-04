Бибулатов наглухо вырубил с «вертушки» бразильца

Российский боец легчайшего веса Магомед Бибулатов (17-2) победил нокаутом в первом раунде бразильца Родриго Прайю (15-4) на турнире ACA 112 в Грозном.

Ветеран UFC Бибилатов за две минуты пристрелялся к сопернику, а затем отправил его в глухой нокаут эффектным ударом ногой с разворота. Эта победа делает Бибулатова одним из главных претендентов на чемпионский титул в ближайшем будущем.