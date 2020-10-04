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Чеченский боец Бибулатов наглухо вырубил с «вертушки» бразильца Прайю 

News.ru 2 часа назад
Бибулатов наглухо вырубил с «вертушки» бразильца
Фото: ACA MMA/vk.com
Российский боец легчайшего веса Магомед Бибулатов (17-2) победил нокаутом в первом раунде бразильца Родриго Прайю (15-4) на турнире ACA 112 в Грозном.
Ветеран UFC Бибилатов за две минуты пристрелялся к сопернику, а затем отправил его в глухой нокаут эффектным ударом ногой с разворота. Эта победа делает Бибулатова одним из главных претендентов на чемпионский титул в ближайшем будущем.
Как писал NEWS.ru, в главном бою очередного турнира UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби экс-чемпионка UFC американка Холли Холм (14-5) победила по очкам мексиканку Ирен Алдану.
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