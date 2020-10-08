«Боевой вомбат» получил срок за избиение человека

Промоушен UFC прекратил действие контракта с австралийским бойцом Беном Сосоли по прозвищу «Комбат Вомбат» (или «Боевой вомбат»), сообщает MMA Fighting.

30-летний тяжеловес ударил человека у бара в Мельбурне, за что был наказан 22-месячным тюремным сроком. Сосоли признал себя виновным в неумышленном нанесении вреда здоровью и может потребовать условно-досрочное освобождение после отбытия 11 месяцев за решеткой.

На счету Сосоли 7 побед и 3 поражения в ММА. Еще два боя с его участием были признаны несостоявшимися. Первый поединок в UFC австралиец провел в октябре 2019 года. Он проиграл решением судей Грегу Харди, но результат боя был аннулирован, так как американец в перерыве между раундами использовал ингалятор. В феврале 2020-го Сосоли потерпел поражение техническим нокаутом от бразильца Маркоса Рожерио да Лимы.