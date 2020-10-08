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Тяжеловеса по прозвищу «Боевой вомбат» уволили из UFC. Он избил человека и получил срок 

Спорт-Экспресс и ещё 15 1 час назад
«Боевой вомбат» получил срок за избиение человека
Фото: Twitter
Промоушен UFC прекратил действие контракта с австралийским бойцом Беном Сосоли по прозвищу «Комбат Вомбат» (или «Боевой вомбат»), сообщает MMA Fighting.
30-летний тяжеловес ударил человека у бара в Мельбурне, за что был наказан 22-месячным тюремным сроком. Сосоли признал себя виновным в неумышленном нанесении вреда здоровью и может потребовать условно-досрочное освобождение после отбытия 11 месяцев за решеткой.
На счету Сосоли 7 побед и 3 поражения в ММА. Еще два боя с его участием были признаны несостоявшимися. Первый поединок в UFC австралиец провел в октябре 2019 года. Он проиграл решением судей Грегу Харди, но результат боя был аннулирован, так как американец в перерыве между раундами использовал ингалятор. В феврале 2020-го Сосоли потерпел поражение техническим нокаутом от бразильца Маркоса Рожерио да Лимы.
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