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«Был готов отправиться в тюрьму». Хабиб вспомнил победу над Макгрегором 

Sport24 и ещё 5 1 час назад
«Был готов отправиться в тюрьму»
Фото: EPA
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил о победе над ирландцем Конором Макгрегором. Бой состоялся 7 октября 2018 года и завершился в пользу россиянина в 4-м раунде.
После поединка, который проходил в Лас-Вегасе, Хабиб Нурмагомедов не совладал с эмоциями и выпрыгнул из октагона, спровоцировав драку с окружением Конора Макгрегора.

«Это был вечер, когда разлетелись маски и пару горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников», — написал Хабиб.

Между тем в сторис российский боец выложил фото, на котором его сдерживают, в том числе полицейский.

«Был готов отправиться в тюрьму», — написал Хабиб.

Ближайший бой Хабиб Нурмагомедов проведет 24 октября против Джастина Гэтжи на турнире в Абу-Даби.
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MMA , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
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