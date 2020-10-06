Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил о победе над ирландцем Конором Макгрегором. Бой состоялся 7 октября 2018 года и завершился в пользу россиянина в 4-м раунде.
После поединка, который проходил в Лас-Вегасе, Хабиб Нурмагомедов не совладал с эмоциями и выпрыгнул из октагона, спровоцировав драку с окружением Конора Макгрегора.
«Это был вечер, когда разлетелись маски и пару горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников», — написал Хабиб.
Между тем в сторис российский боец выложил фото, на котором его сдерживают, в том числе полицейский.
«Был готов отправиться в тюрьму», — написал Хабиб.
Ближайший бой Хабиб Нурмагомедов проведет 24 октября против Джастина Гэтжи на турнире в Абу-Даби.