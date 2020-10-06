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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил о победе над ирландцем Конором Макгрегором . Бой состоялся 7 октября 2018 года и завершился в пользу россиянина в 4-м раунде.

После поединка, который проходил в Лас-Вегасе, Хабиб Нурмагомедов не совладал с эмоциями и выпрыгнул из октагона, спровоцировав драку с окружением Конора Макгрегора.

«Это был вечер, когда разлетелись маски и пару горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников», — написал Хабиб.

Между тем в сторис российский боец выложил фото, на котором его сдерживают, в том числе полицейский.

«Был готов отправиться в тюрьму», — написал Хабиб.