Девушка-боец UFC снялась в откровенном наряде 

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович опубликовала фото в откровенном наряде. Снимок доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rachael Ostovich (@rachaelostovich) 5 Окт 2020 в 12:16 PDT Публикация 29-летней американки набрала почти 80 тысяч лайков. Остович известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Остович не выходила в октагон с января 2019-го. Тогда она уступила соотечественнице Пэйдж Ванзант. Американка выступила на турнире несмотря на то, что двумя месяцами ранее ее избил супруг. Спортсменка получила перелом глазницы, но не стала сниматься с поединка.

Остович также выступала под эгидой промоушена Invicta FC, специализирующегося на женских боях. Известность американке принесло участие в шоу The Ultimate Fighter. На счету Остович четыре победы и пять поражений.