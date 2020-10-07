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Девушка-боец UFC снялась в откровенном наряде 

Lenta.ru 7 часов назад
Девушка-боец UFC снялась в откровенном наряде
Фото: Instagram-аккаунт Рэйчел Остович
Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович опубликовала фото в откровенном наряде. Снимок доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.
Публикация 29-летней американки набрала почти 80 тысяч лайков. Остович известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Остович не выходила в октагон с января 2019-го. Тогда она уступила соотечественнице Пэйдж Ванзант. Американка выступила на турнире несмотря на то, что двумя месяцами ранее ее избил супруг. Спортсменка получила перелом глазницы, но не стала сниматься с поединка.
Остович также выступала под эгидой промоушена Invicta FC, специализирующегося на женских боях. Известность американке принесло участие в шоу The Ultimate Fighter. На счету Остович четыре победы и пять поражений.
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