Появились подробности боя Порье и Макгрегора

Ранее стало известно, что Макгрегор принял предложение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и готов драться с Порье. При этом ирландец настаивает, что поединок должен пройти до конца года. Хельвани связался с Порье и выяснил, что американец согласен подраться с ирландцем в ближайшие месяцы.