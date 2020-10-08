Макгрегор принял новое предложение UFC 

Ирландец Конор Макгрегор принял предложение руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) провести поединок с американцем Дастином Порье. Об этом он написал в своем Twitter.

32-летний ирландский боец смешанного стиля (MMA) поставил условие промоушену: поединок с Порье должен состояться до конца 2020 года. Макгрегор добавил, что готов драться в ноябре или декабре.

Он обратился к Порье, с которым ранее согласовал проведение показательного поединка. Макгрегор отметил, что при любом развитии событий поддержит благотворительный фонд американца. Ранее между спортсменами была договоренность, что их поединок вне UFC будет проводиться именно в благотворительных целях.

Также Макгрегор планирует подраться с филиппинским боксером Мэнни Пакьяо. Ожидается, что схватка пройдет на Ближнем Востоке в 2021 году.

В июне 2020-го Макгрегор объявил, что уходит из спорта. Ирландец становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.