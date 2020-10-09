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Новый Хабиб поставил ультиматум главе UFC 

Lenta.ru 4 часа назад
Новый Хабиб поставил ультиматум главе UFC
Фото: РИА Новости
Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев, получивший прозвище Новый Хабиб, в своем Twitter поставил ультиматум главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту.
Спортсмен написал, что если никто из представителей полусредней весовой категории в UFC не согласится провести с ним бой, он готов бросить вызов бойцам-средневесам. В посте Чимаев отметил Уайта и матчмейкера Мика Мейнарда.
Ранее в пятницу, 9 октября, американский боец MMA Майкл Кьеза объяснил, почему статусные спортсмены UFC не хотят драться с Чимаевым. Он отметил, что риски от поражения Чимаеву перевешивают выгоду от победы над ним.
29 сентября менеджер шведского бойца Али Абдель-Азиз заявил, что ему сложно подобрать соперника для своего клиента. По его словам, бойцы UFC отказываются даже брать трубку.
19 сентября Чимаев нокаутировал американца Джеральда Мершерта за 17 секунд. Шведский спортсмен одержал третью победу за 66 дней, тем самым установив рекорд UFC. Всего на счету Чимаева девять побед в девяти боях в MMA.
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Комментарии
MMA , Хамзат Чимаев , Майкл Кьеза
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