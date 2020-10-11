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Боец Халидов нокаутировал соперника ударом ногой в голову

News.ruиещё 2
8 часов назад
Польский боец чеченского происхождения Мамед Халидов одержал победу над британцем Скоттом Аскхэмом. Халидов нкаутировал оппонента в самом начале поединка.
Халидов нокаутировал соперника ударом в голову
Фото: InstagramInstagram
На 32-й секунде удар ногой в голову завершил бой. В соглавном поединке Михал Матерла победил техническим нокаутом Александра Илича.
Как сообщал NEWS.ru, американец Тимоти Джонсон победил раздельным решением судей француза Шейка Конго на турнире Bellator в Париже.
MMA,Тимоти Джонсон,Мамед Халидов,
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