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Магомедшарипов намекнул на бой в UFC в декабре 

Газета.Ru и ещё 9 3 часа назад
Магомедшарипов намекнул на бой в UFC
Фото: Газета.Ru
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов намекнул на бой в декабре.
Спортсмен опубликовал в Instagram свою фотографию с топором на плече.

"Скоро полетят чьи-то головы", — подписал Магомедшарипов снимок, добавив хештег "декабрь".

Россиянин провел в смешанных единоборствах (MMA) 19 боев, в которых одержал 18 побед. В своем последнем поединке Магомедшарипов одержал победу над американцем Кэлвином Каттаром единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Магомедшарипов может получить титульный бой.
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MMA , Забит Магомедшарипов
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