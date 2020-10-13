Магомедшарипов намекнул на бой в UFC

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов намекнул на бой в декабре.

Спортсмен опубликовал в Instagram свою фотографию с топором на плече.

"Скоро полетят чьи-то головы", — подписал Магомедшарипов снимок, добавив хештег "декабрь".

Россиянин провел в смешанных единоборствах (MMA) 19 боев, в которых одержал 18 побед. В своем последнем поединке Магомедшарипов одержал победу над американцем Кэлвином Каттаром единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов может получить титульный бой.