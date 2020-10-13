Хабиб исключил участие в проекте UFC с Макгрегором 

"Я никогда не дам ему этого, даже если они предложат мне $5 млрд Даже если они передадут мне UFC, я никогда этого не сделаю. Это привлекло бы к его персоне большое внимание. Я покончил с ним 6 октября 2018 года. Я покончил с ним и закончил с ним все", — цитирует Нурмагомедова MMAjunkie.