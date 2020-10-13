Назван следующий соперник Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов проведёт поединок со своим соотечественником Иванов Штырковым.

Об этом сообщает пресс-служба организации Absolute Championship Akhmat. Поединок состоится 12 декабря на турнире ACA 115 и пройдёт в рамках полутяжелого дивизиона (до 93 кг). Место проведения турнира будет оглашено позже.

В активе 32-летнего Штырова 17 побед, 1 поражение и 1 ничья. 34-летнего Исмаилов на профессиональном уровне одержал 16 побед, потерпел два поражения, ещё один бой закончил вничью.

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