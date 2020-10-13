Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
14:00
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Уфа Уфа
Краснодар
Краснодар
16:30
Рубин Рубин
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
14:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
19:30
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Тамбов Тамбов
Арсенал
Арсенал
14:00
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон

Назван следующий соперник бойца Исмаилова 

RT на русском и ещё 9 55 минут назад
Назван следующий соперник Исмаилова
Фото: RT на русском
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов проведёт поединок со своим соотечественником Иванов Штырковым.
Об этом сообщает пресс-служба организации Absolute Championship Akhmat. Поединок состоится 12 декабря на турнире ACA 115 и пройдёт в рамках полутяжелого дивизиона (до 93 кг). Место проведения турнира будет оглашено позже.
В активе 32-летнего Штырова 17 побед, 1 поражение и 1 ничья. 34-летнего Исмаилов на профессиональном уровне одержал 16 побед, потерпел два поражения, ещё один бой закончил вничью.
Ранее Ян назвал шесть лучших российских бойцов ММА.
Видео дня. «Лидс» сыграл вничью с «Манчестер Сити»
RT на русском: последние новости
Ян назвал шесть лучших российских бойцов ММА Ян назвал шесть лучших российских бойцов ММА Бывший соперник Нурмагомедова рассказал, в чём сила россиянина Бывший соперник Нурмагомедова рассказал, в чём сила россиянина Магомедшарипов намекнул на проведение следующего боя в декабре Магомедшарипов намекнул на проведение следующего боя в декабре
MMA , Бокс , Магомед Исмаилов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
БК «Зенит» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса
БК «Зенит» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса
Кокорин купил «Оку» ради красивых номеров
Кокорин купил «Оку» ради красивых номеров
Звезда Bellator пожаловался на доставших его русских
Звезда Bellator пожаловался на доставших его русских
Фергюсон ответил менеджеру Нурмагомедова
Фергюсон ответил менеджеру Нурмагомедова
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение