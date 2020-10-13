Яхта, ботинки из питона. Куда тратит деньги Макгрегор?

Конор зарабатывает большие деньги, чтобы красиво их потратить.

Конор Макгрегор — один из самых богатых спортсменов мира. Именно ирландец устроил финансовую революцию в ММА, став символом больших денег. Вклад Конора признаёт даже знаменитый Даниэль Кормье , у которого сложные отношения с Макгрегором: «Я стал чемпионом UFC в 2015 году. В то время Конор заявил о себе и изменил структуру гонораров UFC. Люди с трудом признают, что это его достижение. Раньше достижением считалось завоевать миллион долларов. Конор разорвал этот шаблон, показав, сколько боец ММА может зарабатывать».

Бывший двукратный чемпион UFC Макгрегор зарабатывает деньги не только в смешанных единоборствах. Фантастически успешным стал боксёрский поединок с Флойдом Мэйвезером, сейчас в стадии подготовки находится встреча с другим боксёром — Мэнни Пакьяо. Компания Макгрегора по производству виски приносит ирландцу солидные барыши, также боец занимается рекламой и финансовыми вложениями. Конор не хочет быть «Эбенезером Скруджем» и охотно тратит нажитое богатство. Некоторые покупки Макгрегора буквально поражают воображение.

Последнее приобретение ирландца — супер-яхта «Ламборджини», выполненная в стиле гиперкара. Примерная стоимость роскошной лодки — $ 3 млн или около 230 млн рублей. Яхта выпущена небольшой серией из 63 экземпляров, Макгрегор — только 12-й её покупатель. Внутри корабль оформляют согласно пожеланиям Конора: статуэтки, золото, огромные экраны и прочие символы дорогой жизни.

Покупать яхту Макгрегор приехал в красивом костюме. Одежда бойца может стать отдельной темой для модного журнала: недаром Конора одевают сразу несколько известных дизайнеров. Цена костюмов спортсмена может достигать 3-5 млн рублей, обычные футболки для пробежки стоят 25-50 тыс. рублей. Само собой, обувь тоже не из «кожи молодого дерматина»: Конор носит ботинки из питона и крокодила, чья стоимость может достигать 250 тыс. рублей. Разнообразные аксессуары у ирландца тоже в почёте: он может похвастать целым шкафом дорогих сумок Gucci, которые так любимы российскими футболистами.

Разумеется, спортсмен не обходит стороной и дорогие часы. В основном спортсмен использует марку Ролекс: в его коллекции есть образцы стоимостью от 3 до 6 млн рублей. Есть и другие марки с примерно такими же ценами. Сам Конор так сказал об одной из своих моделей: «Эти золотые часы… Да три человека умерло, делая их! Мне нужно убрать людей с моего пути. Я нуждаюсь в больших боях. Иначе очень скоро окажусь в долгах!».

Яхта для Конора стала уже не первой, а машин у него и вовсе целый автопарк. Кабриолет BMW стоимостью около 10 млн рублей, Кадиллак за 5 млн, Ламборджини за 26 млн — только часть любимых «игрушек» ирландца. Самый дорогой автомобиль Печально Известного — Роллс-Ройс за 89 млн У Конора нет разве что собственного самолёта, который он пока «только» арендует.

К недвижимости у Макгрегора нет такой любви, но несколькими домами он всё-таки обзавёлся. В Дублине, где спортсмен проводит почти всё свободное время, он имеет двухэтажный дом стоимостью около 150 млн рублей. Чуть дороже его вилла в Испании, куда он прилетает отдыхать — 200 млн рублей. Самая дорогая недвижимость ирландца — особняк в Лас-Вегасе за 250 млн рублей. Его он использует в основном для переговоров и проживания перед боями, поскольку часто дерётся именно в Лас-Вегасе.

Макгрегор уверен, что за мечтой нужно идти: «Человек должен мечтать. Всегда! Вне зависимости от того, какими бы невероятными и неисполнимыми казались ваши мечты другим, продолжайте мечтать и стремитесь реализовать свои желания».