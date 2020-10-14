Директор Абсолютного бойцовского чемпионата по маркетингу на Ближнем Востоке Рашид Аль-Саид допустил возможность проведения поединка между чемпионом (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомндовым и американцем Джастином Гэтжи в присутствии зрителей.

«В настоящее время мы изучаем, как привлечь фанатов в UFC 254. Мы изучаем, как отделить болельщиков от бойцов и персонала внутри арены, но при этом безопасно доставить их внутрь. Если все пойдет по плану, мы скоро объявим об этом. Это еще не подтверждено, но такой план существует», — цитирует Аль-Саида BJ Penn.

По его словам, он в этом плане настроен оптимистично, но при этом он отметил, что нельзя ставить под угрозу безопасность и здоровье.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.