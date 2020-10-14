Нурмагомедов сохранил 2-е место в общем рейтинге UFC

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил второе место в обновленном рейтинге организации вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба UFC.
Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Возглавляет список Джон Джонс, третьим идет Исраель Адесанья, далее Стипе Миочич, Камару Усман, Александр Волкановски, Джастин Гэтжи, Дастин Порье, Макс Холлуэй. Замыкает топ-10 чемпион в легчайшем весе россиянин Петр Ян.
Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в легком весе в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе 32-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Ближайший бой Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэтжи 24 октября в Абу-Даби.