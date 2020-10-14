Нурмагомедов сохранил 2-е место в общем рейтинге UFC

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил второе место в обновленном рейтинге организации вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в легком весе в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе 32-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Ближайший бой Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэтжи 24 октября в Абу-Даби.