«Отбросим иллюзии! Американца затаскают, забьют и задушат»

Алексей Олейник, боец UFC в тяжелом весе
Очевидно, что у Хабиба в этом бою будет преимущество. Шанс у Гэтжи, конечно, есть. Лаки-панч никто не отменял. А Гэтжи может попасть. Но это будет неожиданностью, все-таки Хабиб прекрасно знает все сильные стороны оппонента. Если же бой затянется, то, начиная с 4-го раунда, у Хабиба будет дополнительное преимущество. Потому что у сильного борца на поздние раунды остается больше сил, чем у ударника.
Мой прогноз: победа Хабиба добиванием в поздних раундах и остановка боя. Либо победа Хабиба удушением. Это естественная реакция бойца, когда над тобой доминируют, ты хочешь увернуться боком или лицом, соответственно, подставляешь спину и попадаешься на прием. Такой сценарий тоже возможен.
Джефф Монсон, американский и российский боец ММА
Это самый большой поединок в этом году. Он особенно важен для Хабиба, потому что боец недавно потерял отца. Была информация, что россиянин проведет всего два боя и завершит карьеру, поэтому Хабиб не намерен проигрывать.
Но бой будет сложным для россиянина, потому что Гэтжи очень агрессивен. Хабиб привык выигрывать поединки благодаря борьбе в партере, но повалить такого соперника, как Гэтжи, будет очень трудно.
Но все же Хабиб победит, потому что сейчас он находится в невероятных кондициях, никто не сможет провести с ним свой лучший бой. Думаю, бойцы будут драться все 5 раундов, ну а победа останется за Хабибом. Победа будет одержана не сдачей или нокаутом, а решением судей.
Букмекеры
Анастасия Янькова, чемпионка России по тайскому боксу
Скорее всего, Хабиб проведет бой в своей классической манере, не зарубаясь в стойке с опасным ударником, решая вопросы внизу. Но и у Гэтжи есть шансы. Это такой вид спорта, тут шанс есть у всех. Нет такого бойца, по которому нельзя попасть. Но проигрыш спортсмена такого уровня, как Хабиб, маловероятен.
Все знают, как дерется Хабиб, это ни для кого не сюрприз. Все смотрели его бои и понимают, что с ним нужно делать. Но только в теории. Проблема в том, что на практике ни у кого не получается противостоять Нурмагомедову. У Хабиба высочайший уровень контроля, давления, сумасшедшей физики и проработанной до малейшей детали техники. Он годами тренировал навыки в зале с профессионалами, и никто не может реализовать план против него в действительности.
Не буду оригинальна, но думаю, что в бою будет борьба со стороны Хабиба. Ведь ты не захочешь рисковать таким наследием, демонстрировать удары, хоть Нурмагомедов и хороший ударник в том числе. Я не думаю, что есть смысл рисковать со спортсменом, который может составить тебе в стойке конкуренцию. Зачем рисковать, если можно сделать грамотно и надежно. Хотя Гэтжи хорошо борется, но не таком уровне, как Хабиб. Думаю, Хабиб победит. Может перевести и добить, либо же применить болевой (досрочная победа Хабиба оценивается коэффициентом 1.75).
Николай Валуев, бывший чемпион мира по боксу
Я думаю, что это будет затяжной бой. Кто навяжет свою манеру — тот и будет королем. Гэтжи — это достаточно серьезный соперник, он уже полностью изучил Нурмагомедова. Его задачей будет не дать себя увести в партер, где Хабиб объективно лучше. Разумеется, у Гэтжи есть шансы на победу. Я не столь уверен, что эти шансы ему даст реализовать Хабиб, однако они точно будут.
Вячеслав Василевский, шестикратный чемпион мира по боевому самбо
Я даже не сомневаюсь в победе Хабиба, если честно. Не думаю, что этот поединок будет чем-то отличаться от того же боя с Порье, просто люди искусственно нагнетают интригу, чтобы было интереснее. Никому же не будет интересно, если все будут говорить, что Хабиб точно выиграет, поэтому они делают какие-то заявления, что Гэтжи может его нокаутировать, что он лучше него в стойке, и так далее.
Понятное дело, что в стойке Гэтжи действительно лучше, у него больше нокаутов, он более ярко держится в ней. Но если смотреть реально и отбросить все иллюзии, то думаю, что Хабиб заборет американца, затаскает и забьет, ну или задушит. И даже не за счет какого-то высококлассного приема, а именно за счет того, что он изнурит его просто. Считаю, что бой, конечно, будет затяжным. Хабиб будет изматывать Гэтжи, лишать его взрыва, чтобы Джастин не мог сильно ударить. Просто будет потихоньку лишать его движения, выносливости и, так скажем, «душить» его чисто функционально. А потом, скорее всего, задушит по-настоящему.
Александр Шлеменко, двукратный победитель гран-при Bellator, экс-чемпион Bellator в среднем весе
Интересное противостояние. Гэтжи много говорит, что он бил Хабиба и знает, как с ним работать. Думаю, Хабиб тоже опасается Гэтжи. Бой будет интересным и пройдет в традиционном стиле Хабиба. Всем очевидно, что не стоит пробовать с Гэтжи работать в стойке, потому что он нокаутер — с одного удара может закончить бой. Против таких очень хорошо подходит хабибовская тактика: навязывать борьбу, переводить, изматывать. Будет ли бой затяжным? Думаю, продлится все 5 раундов. Гэтжи способен защищаться на протяжении всех раундов, но победить… Не вижу предпосылок, которые могут к этому привести. Зависит от того, будет ли Хабиб драться в несвойственной себе манере. Но это маловероятно. Так что ожидаю победы Хабиба решением судей (на победу Нурмагомедова по очкам можно поставить с коэффициентом 3.20).
Эдуард Вартанян, первый в истории ACA временный чемпион в легком весе
На протяжении всей своей карьеры Гэтжи работал прямолинейно, у него хорошо получается в последнее время работать с ударниками. Что Фергюсон, что Серроне. Это все бойцы-ударники. С ними хорошо работать, но не бороться, но тот же Альварес доставил Гэтжи неприятности и победил. Хабиб вообще не будет с Гэтжи размениваться, а будет прессинговать, он прекрасно знает все слабые стороны американца — это низкая выносливость и кардио.
Хабиб знает, что делать. И будет делать то, что делает со всеми. Идти в первом и во втором раунде вперед. Третий раунд Хабиб может начнет в стойке, но не думаю, что есть смысл в этом, потому что Гэтжи не тот человек с кем можно перестреливаться. Чем дальше — тем больше Гэтжи будет ошибаться и Хабиб будет за это наказывать. В конце, думаю, у американца силы закончатся и Хабиб возьмет свое. Не думаю, что победа будет удушающим, добивание видится более вероятным исходом. Мой прогноз: Хабиб победит добиванием в конце третьего или в четвертом раунде.
Рамазан Эмеев, боец UFC в средней весовой категории
Я думаю, что Хабиб сделает все, чтобы заставить противника устать, поэтому бой не будет долгим. Хабиб хорошо борется, и своей борьбой он вымотает Гэтжи. Думаю, в четвертом раунде Хабиб победит. Шансы бывают у любого бойца, таковы смешанные единоборства. Произойдет какая-то случайность, какой-то недочет — и может выиграть любой человек. Но Хабиб подготовлен, он лучше Гэтжи, поэтому должен выиграть.