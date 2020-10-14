«Отбросим иллюзии! Американца затаскают, забьют и задушат»

Интересное противостояние. Гэтжи много говорит, что он бил Хабиба и знает, как с ним работать. Думаю, Хабиб тоже опасается Гэтжи. Бой будет интересным и пройдет в традиционном стиле Хабиба. Всем очевидно, что не стоит пробовать с Гэтжи работать в стойке, потому что он нокаутер — с одного удара может закончить бой. Против таких очень хорошо подходит хабибовская тактика: навязывать борьбу, переводить, изматывать. Будет ли бой затяжным? Думаю, продлится все 5 раундов. Гэтжи способен защищаться на протяжении всех раундов, но победить… Не вижу предпосылок, которые могут к этому привести. Зависит от того, будет ли Хабиб драться в несвойственной себе манере. Но это маловероятно. Так что ожидаю победы Хабиба решением судей (на победу Нурмагомедова по очкам можно поставить с коэффициентом 3.20).