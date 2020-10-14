Махачев не выступит на турнире UFC 254

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев не примет участие в турнире UFC 254.
Как сообщил журналист портала Yahoo Sports Кевин Йол в своём Twitter, ссылаясь на слова главы UFC Даны Уайта, организация не сумела найти россиянину нового соперника, после снятия с турнира Рафаэля Дос Аньоса из-за положительного теста на коронавирус.
Турнир UFC 254 запланирован на 24 октября. Его главным событием станет титульный бой чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Джастина Гэтжи.