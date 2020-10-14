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Нурмагомедов раскритиковал Чендлера за отказ драться с Махачевым 

News.ru 4 часа назад
Нурмагомедов раскритиковал Чендлера
Фото: ТАСС
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал нежелание некоторых бойцов драться с его товарищем по команде Исламом Махачевым и жёстко ответил экс-чемпиону Bellator Майклу Чендлеру.

А ты кто такой? Как можно не знать бойца из топ-15, если ты дерёшься в этом дивизионе. Два боя назад тебя нокаутировал, потом твой контракт истёк и тебе повезло, что Дэйна Уайт тебя подписал. И ты говоришь, что не знаешь бойца, у которого в UFC серия из шесть побед в UFC?, — приводит слова Нурмагомедова Yahoo Sports.

Чендлер готовится дебютировать в UFC, но он может выйти на замену любому из соперников в противостоянии Нурмагомедова и Джастина Гейтжи.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов , Майкл Чендлер , Ислам Махачев , Yahoo
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