Нурмагомедов раскритиковал Чендлера

А ты кто такой? Как можно не знать бойца из топ-15, если ты дерёшься в этом дивизионе. Два боя назад тебя нокаутировал, потом твой контракт истёк и тебе повезло, что Дэйна Уайт тебя подписал. И ты говоришь, что не знаешь бойца, у которого в UFC серия из шесть побед в UFC?, — приводит слова Нурмагомедова Yahoo Sports.