Российский боец дисквалифицирован на 4 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своем официальном сайте сообщило об отстранении бойца ММА Абдула Ахмадова за применение запрещенных веществ.

Спортсмен дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония. Срок отстранения отсчитывается с 18 декабря 2019 года.

Ахмадов провел четыре боя в ММА (все — в лиге WFCA), три из которых выиграл и один проиграл. Его последний поединок датирован 22 сентября 2018 года (победа над Исламом Бабатовым сабмишном (рычаг локтя) в первом раунде).