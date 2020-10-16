Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
14:00
Сочи Сочи
Краснодар
Краснодар
16:30
Рубин Рубин
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Уфа Уфа
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
14:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
19:30
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Герта
Герта
16:30
Штутгарт Штутгарт
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Тамбов Тамбов
Арсенал
Арсенал
14:00
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Валенсия Валенсия
18 октября