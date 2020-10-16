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17 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
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Зенит
14:00
Сочи
Краснодар
16:30
Рубин
Локомотив М
16:30
Уфа
17 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Гранада
14:00
Севилья
Сельта
17:00
Атлетико М
Реал Мадрид
19:30
Кадис
17 октября
Бундеслига
3 из 7
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Герта
16:30
Штутгарт
Фрайбург
16:30
Вердер
Хоффенхайм
16:30
Боруссия Д
17 октября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Эвертон
14:30
Ливерпуль
Челси
17:00
Саутгемптон
Манчестер Сити
19:30
Арсенал
18 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Ротор
14:00
Тамбов
Арсенал
14:00
Урал
ЦСКА
16:30
Динамо М
18 октября
Испанская Примера
3 из 6
Все матчи
Эйбар
13:00
Осасуна
Атлетик Б
15:00
Леванте
Вильярреал
17:00
Валенсия
18 октября