Нурмагомедов нокаутировал Штригля на первой минуте боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Саид Нурмагомедов одержал победу над филиппинцем Марком Штриглем на турнире под эгидой UFC.

Поединок спортсменов в легчайшем весе открыл шоу, проходящее на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Рефери прервал схватку на 51-й секунде, зафиксировав технический нокаут в исполнении Нурмагомедова.

Для 28-летнего россиянина эта победа стала самой быстрой в профессиональной карьере. Всего на его счету 14 выигранных боев при двух поражениях.

Штригль уступил в третий раз, для него поединок был дебютным в UFC. В активе 32-летнего филиппинца осталось 18 побед и один бой без результата.