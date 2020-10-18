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Нурмагомедов нокаутировал Штригля на первой минуте боя в UFC 

Спорт РИА Новости 1 час назад
Нурмагомедов нокаутировал Штригля на первой минуте боя
Фото: UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Саид Нурмагомедов одержал победу над филиппинцем Марком Штриглем на турнире под эгидой UFC.
Поединок спортсменов в легчайшем весе открыл шоу, проходящее на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Рефери прервал схватку на 51-й секунде, зафиксировав технический нокаут в исполнении Нурмагомедова.
Для 28-летнего россиянина эта победа стала самой быстрой в профессиональной карьере. Всего на его счету 14 выигранных боев при двух поражениях.
Штригль уступил в третий раз, для него поединок был дебютным в UFC. В активе 32-летнего филиппинца осталось 18 побед и один бой без результата.
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