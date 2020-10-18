Нурмагомедов рассказал о состоянии брата

Спортсмен отметил, что последние несколько дней его родственник пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Утром, 18 октября, ему стало хуже. Хабиб Нурмагомедов пожелал брату скорейшего выздоровления.

Умару Нурмагомедову предстоит дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 25 октября на турнире UFC 254. Его соперником станет казахстанец Сергей Морозов . В главном поединке вечера выступит его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов, который будет защищать пояс чемпиона UFC в легком весе против американца Джастина Гейджи.