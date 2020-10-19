Обезглавил учителя: бойцы ММА поддержали убийцу

Зверское убийство учителя колледжа в пригороде Парижа 18-летним Абдулаком Анзоровым продолжает резонировать в мировых СМИ и социальных сетях. О трагедии высказываются как политики и общественные деятели, так и спортсмены. «Газета.Ru» — о неоднозначной реакции российского бойца UFC Зелима Имадаева и спортсмена ACB Альберта Дураева на преступление во Франции.

Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Зелим Имадаев и Альберт Дураев поддержали молодого уроженца Чечни Абдулака Анзорова, совершившего убийство учителя Самюэля Пати возле колледжа под Парижем.

Входящий в ростер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Имадаев у себя в Instagram-сторис назвал Анзорова «героем», тогда как известный по выступлениям за ACB (ныне — Absolute Championship Akhmat (АСА). — «Газета.Ru») Дураев отметил в социальных сетях, что во Франции «свобода слова потеряла свое начало», прикрепив смеющийся смайлик. Впоследствии спортсмены удалили свои публикации, но скриншоты со словами поддержки молодого убийцы уже разошлись по интернету.

Первым их опубликовал на своей странице в Instagram журналист Александр Лютиков

Теперь репутация обоих спортсменов, что бы они ни имели в виду, оказалась под угрозой. На счету Имадаева 11 боев, в которых он одержал восемь побед и потерпел три поражения. В своем последнем поединке он в третий раз подряд проиграл в UFC, уступив сабмишном бразильцу Мишелю Перейре

Дураев же активно вел переговоры о переходе в UFC, но стороны пока ни к чему не пришли. На данный момент он имеет в активе 15 боев, в которых были одержаны 12 побед при трех поражениях. В последний раз отечественный спортсмен выходил в клетку в сентябре 2018 года, когда единогласным решением судей победил Петра Штруса

Незадолго до публикации сторис обоих бойцов о трагедии высказался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

В своем Telegram-канале он осудил убийство учителя и призвал не заострять внимание на том, что преступник имел чеченское происхождение. Кадыров упрекнул как российских, так и иностранных журналистов в том, что СМИ «вопреки здравому смыслу и всем нормам порядочности в первую очередь обращают внимание аудитории на национальную принадлежность преступника».

Глава Чеченской Республики заметил, что преступник всю свою жизнь провел во Франции, куда переехал с родителями в детском возрасте. Также Кадыров возмутился арестом родственников убийцы:

«После убийства Анзорова полицией задержаны его родители, дедушка, другие родственники. Когда мы проводим следственные действия и задерживаем пособников террористов, во Франции и во всем мире поднимается шум — мол, в Чеченской Республике нарушают права человека. Но разница в том, что мы не используем теракт в громких политических целях».

Также Кадыров выразил соболезнования близким и родным погибшего учителя. При этом он подчеркнул, что к радикальным поступкам порой приводило непозволительное отношение к исламским ценностям, и напомнил о событиях 2015 года, когда провокационные карикатуры на страницах скандального издания Charlie Hebdo повлекли нападение на редакцию и гибель 12 человек, включая двух полицейских.

«Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих и не задевать их религиозные чувства.

Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество. А пока найдите в себе силы признать, что у мусульман есть право на религию — никто его не отнимет!» — подытожил Кадыров.

реподавателя у колледжа, убил его и обезглавил. Уже в ходе задержания террориста застрелили полицейские.

Отмечается, что поводом для жестокого преступления стала карикатура на пророка Мухаммеда, которая была несколько лет назад опубликована в Charlie Hebdo . По словам учеников колледжа, эти и другие изображения Самюэль Пати подготовил к уроку, посвященному свободе слова в стране.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на заседании совета обороны заявил, что «исламисты не будут спать спокойно во Франции». Об этом информирует телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Национальная церемония прощания с учителем запланирована на 21 октября.