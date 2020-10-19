Хабиб рассказал о состоянии госпитализированного брата

"Его госпитализировали, он был 2 дня в больнице. Потом врачи выпустили, не знаю зачем, потом ему заново плохо стало. Где-то он зацепил какую-то инфекцию. Он в больнице под наблюдением врача", — сказал Хабиб в прямом эфире в Instagram.