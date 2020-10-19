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«Пустим ему кровь»: как раскручивали бой Хабиба и Гэтжи 

Газета.Ru 1 час назад
«Пустим ему кровь»: как раскручивали бой Хабиба и Гэтжи
Фото: Газета.Ru
До главного события года в мире ММА осталось меньше недели. 24 октября чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выйдет в октагон на "Бойцовском острове", чтобы провести третью защиту против обладателя временного пояса Джастина Гэтжи. "Газета.Ru" собрала самые яркие цитаты бойцов в преддверии поединка.

Как Нурмагомедов отреагировал на нового претендента

«В этом спорте и особенно в легком весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышат в спину. Если расслабишься — тебе конец. Одни уходят, другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем», — написал чемпион у себя в Instagram после того, как Гэтжи одолел Тони Фергюсона.

Гэтжи — о мечте побить россиянина

«Я постараюсь добраться до него. Просто не могу позволить Нурмагомедову остаться непобежденным, не попробовав против него свои силы… Поймите, я считаю себя одним из самых опасных легковесов. У меня есть качества, с которыми ему не приходилось сталкиваться: сумасшедшая сила в руках и ногах, высокий уровень работы в партере. Да я борюсь так же долго, как и Хабиб!» — цитировал BJPenn американца еще до победного противостояния с Фергюсоном на UFC 249.

Хабиб хочет задушить Хайлайта

«У меня в арсенале есть хорошая гильотина, которую я делаю левой рукой. Помимо этого, у меня хорошая кимура. Короче, имеется множество приемов. Я еще полностью не раскрылся и знаю, на что способен. Хотелось бы сделать гильотину в третьем раунде. Полностью перебить Джастина, заставить устать, поработать в партере… А затем, когда Гэтжи привстанет, прижать его к сетке и задушить».

Что говорил Гэтжи о cвоей зрелищности в клетке

«Я знаю, что увижу кровь Хабиба. Хочется увидеть его кровь, его реакцию на это. Нурмагомедов совершенно не такой сумасшедший, как я. Конечно, он сумасшедший и любит конкуренцию, но не столь безумен. Да и кровь он свою не так часто видел. Его стиль ведения боя не предусматривает кровожадности. Есть уверенность, что ему и в голову не приходило, что он когда-нибудь увидит свою кровь», — отмечал Гэтжи в эфире ESPN.

Хабиб — о жаждущем крови сопернике

«Если пойдет кровь, будет неприятно. Однако я очень тяжело тренируюсь и сделаю все, что нужно, чтобы мой бойцовский стиль принес наибольший вред сопернику. И чтобы я, нанося вред сопернику, мог сохранить себя. Но если пойдет кровь, значит, пойдет… Вообще стараюсь не реагировать и не пускать в голову то, что говорят оппоненты. Пусть говорят. Самое главное, чтобы в восьмиугольнике мы были готовы. Так что если Гэтжи хочет крови, мы ему ее пустим, но не хочется, чтобы кровь шла у меня».

Как Гэтжи настраивается на поединок с Орлом

В разговоре с «Известиями»:
«Никому не позволяю брать под контроль мой разум. Я не смотрел бои Хабиба специально. Я смотрел их, когда они проходили, потому что я его фанат. Я фанат спорта.
Говорю это к тому, что изучение боев Нурмагомедова не было частью моей подготовки. Как пройдет наша схватка? Никогда не загадываю. Три месяца я проговаривал: «Он надерет мне зад и выставит меня любителем!» Аналогичные слова я повторял перед боем с Тони. Я не говорил себе, что смогу одержать победу, ни разу себе этого не говорил. Говорю, что проиграю, а потом выхожу в клетку и дерусь, как за свою жизнь».

Временный чемпион раскритиковал «безупречность» фаворита

«Считаю, что самая большая слабость Хабиба заключается в следующем: он считает себя безупречным, — цитировал Хайлайта MMA Fighting. — Если бы вы указали ему на это, он очень хорошо объяснил бы вам, почему не верит в это. Мне кажется, что он окружает себя людьми, которые ласкают его эго… Видел, как бойцы на самом деле просто окружают себя отрядом, который действительно накачивает их и поднимает вверх. Но в конце дня он дышит кислородом, мозг нуждается в нем. Если я закрою подачу кислорода на полсекунды, он заснет».

Хабиб — о сильных и слабых сторонах Джастина

«По уровню защиты от борьбы он на первом месте среди всех моих соперников… И все же, если смотреть на уровень выносливости, то по этому показателю Гэтжи даже не входит в тройку. Я намерен показать это в бою. По выносливости я на две головы выше его. А по уровню партера это большой вопрос — мы никогда не видели, каков он в борьбе, так что это решать придется уже в октагоне. Протестируем, мне самому интересно.
Джастин опасен в стойке? Многие недооценивают мою «ударку». За 12 лет на профессиональном уровне по мне никто не попадал. Ни царапинки! А Джастина вы сами видели: два раза его нокаутировали Эдди Альварес и Дастин Порье, нанесли очень много урона. Безусловно, Гэтжи очень крепкий, стойкий боец, но в душе я верю, что на голову выше его в ударной технике».

Гэтжи — о разочаровании в чемпионе

«Каждый раз, когда мне доводилось общаться с Нурмагомедовым, он производил хорошее впечатление. Однако когда я увидел видео, где он заставил бездомного отжиматься, а потом дал ему денег, то подумал, что это слишком… Понятно, почему он так поступил — я же ни при каких обстоятельствах так не сделал бы. Если ты хочешь помочь — помоги. Но не надо заставлять работать на тебя, если ты просто хочешь помочь.
Но в целом, Хабиб — крутой чувак. Мы встречались несколько
раз: он дерзкий, и это хорошо для него. Нам всем стоит быть такими самоуверенными… Вот только мне не нравится его тренер, Хавьер Мендес. Он, вероятно, и хороший человек, но в то же время всегда неуважительно вел себя по отношению ко мне. Я жду не дождусь, когда уложу Нурмагомедова и спрошу Мендеса, каково ему».
Видео дня. Поединок Нурмагомедова и Гэтжи пройдет без зрителей
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MMA , Статьи , Тони Фергюсон , Эдди Альварес , Хавьер Мендес , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Газета.Ru , газета "Известия"
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